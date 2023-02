Transit: Weiter verhärtete Fronten im Brenner-Streit

Die österreichische Verkehrsministerin Leonore Gewessler fordert „Bewegung“ von Italien. - Foto: © APA/EVA MANHART / EVA MANHART

Salvini: „Fahrverbote sind inakzeptabel“

Verkehrsminister Matteo Salvini fordert: „Schluss mit den inakzeptablen Fahrverboten am Brenner.“ - Foto: © ANSA / Mourad Balti Touati / Z13

Italienische Klage gescheitert

Salvini fordert Vertragsverletzungsverfahren

„Nach dem halbstündigen Gespräch bleibt die italienische Position unverändert – ohne jegliches Verständnis für die unerträgliche Situation der Menschen in der Region“, kritisierte die österreichische Verkehrsministerin Leonore Gewessler am Dienstag nach einem Treffen mit ihrem italienischen Amtskollegen Matteo Salvini in Schweden.„Wir müssen hier gemeinsam weiterkommen und das geht nur, wenn sich alle Seiten, auch Italien, bewegen“, forderte Gewessler weiter. „Sich an der EU abputzen und selbst nichts beitragen wollen – so kann es nicht weitergehen.“ Österreich werde jedenfalls bei weiteren Gesprächen mit Italien, Deutschland und der EU-Kommission versuchen, eine gute Lösung zu erarbeiten. Gewessler betonte zudem, dass die Notmaßnahmen EU-rechtlich gedeckt seien.Auch Salvini sparte nicht mit harten Tönen: „Schluss mit den inakzeptablen Fahrverboten am Brenner, sonst wird Italien weiterhin ein Vertragsverletzungsverfahren durch die EU-Kommission fordern“, so Salvini in einer Presseerklärung.Der italienische Verkehrsminister wies darauf hin, dass sich die Luftqualität trotz der Zunahme des Verkehrs stetig verbessert habe. Dies sei unter anderem den höheren Umweltstandards der Lkw zu verdanken. Italien sei zum Dialog bereit, „aber die Voraussetzung ist die Aufhebung der einseitigen Verbote, die gegen die EU-Verträge verstoßen“, betonte Salvini nach dem Gespräch, das eine halbe Stunde lang dauerte und vom Minister als „sehr offen“ bezeichnet worden war.„Wir warten auf ein endgültiges und klares Wort der EU-Kommission“, sagte Salvini. Er warf der Kommission vor, dass diese „bei den Verstößen am Brenner jahrelang nicht interveniert hat“, so Salvini abschließend.Indes wurde am Dienstag eine juristische Entscheidung in Sachen Transit bekannt: Eine Klage der italienischen Güterkraftverkehrsverbände vor dem Europäischen Gericht in Luxemburg gegen die EU-Kommission in Bezug auf die Nordtiroler Lkw-Fahrbeschränkungen scheiterte. Laut einem Bericht der „Tiroler Tageszeitung“ (Dienstags-Ausgabe) wurde die Klage wegen „offensichtlicher Unzulässigkeit“ abgewiesen. Die Frächter hatten der Kommission „Untätigkeit“ vorgeworfen, weil sie die Nordtiroler Maßnahmen für rechtswidrig halten.Salvini hatte in den vergangenen Monaten Österreich immer wieder von der EU-Kommission die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gefordert. Österreich verhindere mit seinen Anti-Transitmaßnahmen den freien Personen- und Warenverkehr, argumentierte er. Auch Bayern übt stetigen Druck auf Tirol aus, vor allem wegen der zeitweisen Lkw-Blockabfertigungen an der Grenze, die zu regelmäßigen Staus auf deutscher Seite führen. Am Montag hatte Gewessler reagiert und sich äußerst verärgert gezeigt, dass Italien an Lösungen zur Verbesserung der Transitproblematik in Nordtirol nicht ernsthaft mitarbeite. Salvini bzw. sein Ministerium dementierten dies.