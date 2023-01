Trauerfeier für Benedikt XVI. mit zehntausenden Pilgern

Zehntausende Pilger werden zur feierlichen Zeremonie zu Ehren Joseph Ratzingers erwartet, der von 2005 bis zu seinem aufsehenerregenden Rücktritt im Februar 2013 Papst war. Der Trauermesse wird zwar Franziskus vorstehen, weil den 86-Jährigen aber weiter sein Knieleiden plagt, wird am Altar der Kardinal Giovanni Battista Re die Kirchenfeier zelebrieren. Franziskus wird jedoch die Predigt halten. Nach dem Gottesdienst wird der Sarg in den Petersdom getragen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird dieser dann in eine Zinkkiste getan, welche schließlich in seine zukünftige Ruhestätte in der Grotte des Petersdoms gelegt wird.