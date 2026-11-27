Gesundheitslandesrat Hubert Messner hat am Donnerstag gemeinsam mit Ressortdirektor Michael Mayr das deutsche Bundesgesundheitsministerium in Berlin besucht. Dort tauschten sie sich mit Vertreterinnen und Vertretern des Ministeriums über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung in Südtirol und Deutschland aus.<BR \/><BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt des Treffens standen vor allem die Stärkung der Primärversorgung, die Sicherstellung einer wohnortnahen Gesundheitsversorgung auch in ländlichen und dünn besiedelten Gebieten, die Rolle der Allgemeinmedizin sowie die langfristige Finanzierbarkeit der Gesundheitssysteme. Weitere Gesprächsthemen waren der Fachkräftemangel, die Wartezeiten auf Gesundheitsleistungen, die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung sowie die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel und der Zunahme chronischer Erkrankungen.<BR \/><BR \/><BR \/>„Trotz unterschiedlicher Strukturen stehen unsere Gesundheitssysteme vielfach vor denselben Herausforderungen. Gerade deshalb ist es wichtig, über die eigenen Landesgrenzen hinauszublicken, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen. Insbesondere bei der Stärkung der wohnortnahen Gesundheitsversorgung und der Sicherstellung einer langfristig tragfähigen Gesundheitsversorgung können wir gegenseitig von unseren Erfahrungen profitieren“, betonte Messner.<BR \/><BR \/><BR \/>Beim Arbeitstreffen wurden die gesundheitspolitischen Strategien und Reformansätze beider Länder erörtert. Dabei zeigten sich viele Parallelen in der strategischen Ausrichtung beider Gesundheitssysteme, vor allem bei der Stärkung der Primärversorgung, der Steuerung der Patientenströme und der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen. Auch Prävention und digitale Instrumente im Gesundheitswesen waren Thema. Beide Seiten unterstrichen den Wert des fachlichen Austauschs.<BR \/><BR \/><BR \/>Am Treffen nahmen für das Bundesgesundheitsministeriums Paul Zubeil, Unterabteilungsleiter für europäische und internationale Gesundheitspolitik, Dr. Christian Abt, Referatsleiter im Bereich Krankenversicherung und Leistungsrecht, sowie Birte Langbein, Referatsleiterin für bilaterale Gesundheitspolitik und OECD, teil.<BR \/><BR \/><BR \/>Am Donnerstagvormittag hatte Messner bereits an der Charité – Universitätsmedizin Berlin ein Memorandum of Understanding zur strategischen Forschungskooperation zwischen Südtirol und der Charité unterzeichnet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mit-charite-berlin-chancen-nutzen-um-die-bevoelkerung-laenger-gesund-zu-halten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet.)<\/a>