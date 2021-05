Treffen zwischen Papst und von der Leyen im Vatikan geplant

Die Zusammenkunft sei für Samstagvormittag angesetzt, wie aus einer Ankündigung des Vatikans vom Donnerstag hervorging. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wolle die Politikerin demnach im Apostolischen Palast empfangen.Am Freitag wollen die EU-Kommission und die italienische Regierung in Rom den Welt-Gesundheitsgipfel ausrichten. Italien hält derzeit den Vorsitz der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20).Von der Leyen will nach Regierungsangaben persönlich in Rom sein. Auf dem Gipfel wollen Staats- und Regierungschefs sowie Experten unter anderem darüber diskutieren, wie künftige weltweite Gesundheitskrisen verhindert werden können.

dpa