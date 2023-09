Trentino: Abschuss von 2 Problemwölfen erneut ausgesetzt

Hat den Abschuss angeordnet: Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti. - Foto: © DLife/DF

Tierschutzverbände: „Können nicht dulden, dass Wölfe willkürlich entnommen werden“

Die Entscheidung des Staatsrates gilt bis zum 28. September. Dann wird das regionale Verwaltungsgericht von Trient in einer Anhörung entscheiden, ob die Aussetzung der Entnahme bestätigt wird oder nicht.Dies wurde in einer Mitteilung von den Tierschutzorganisationen LAV, LNDC Animal Protection und WWF bekannt gegeben.„Die Trentiner Wölfe sind dank des raschen Eingreifens der Verbände wieder in Sicherheit“, heißt es von Seiten der Tierschutzorganisationen.„Die unablässige Arbeit unserer Anwälte konzentriert sich nun auf die Anhörung am 28. September und darauf, die von Fugatti angeführten Argumente zur Rechtfertigung der Tötung der Wölfe zu entkräften“, heißt es von Seiten der Tierschutzverbände.Nach Ansicht der Tierschutzverbände handle es sich dabei um „sehr schwache Argumente, die die Tötung der Wölfe zulassen“. Die Risse der Raubtiere seien nämlich auf Ausfälle oder Fehlfunktionen der Elektrozäune zurückzuführen, so die Tierschutzorganisationen.Der Staatsrat war der Ansicht, dass „bei der Abwägung der in diesem Fall betroffenen Interessen das wirtschaftliche Interesse, obwohl es verfassungsrechtlich relevant ist, als nachrangig angesehen werden kann, wenn man die Kompensierbarkeit der betroffenen Positionen und die Möglichkeit der Verwaltung berücksichtigt, die Ergreifung geeigneter organisatorischer Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden zu fördern.“„Wir können nicht dulden, dass 2 Wölfe, die willkürlich aus den in dem Gebiet vorhandenen Tieren ausgewählt wurden, getötet werden, weil die Präventionsmaßnahmen unwirksam waren“, so die Schlussfolgerung der Verbände.„Dies wäre ein grausamer und unrechtmäßiger Akt, weil er gegen die europäischen Vorschriften zum Schutz der Wölfe verstößt“, betonen die Tierschutzorganisationen abschließend.