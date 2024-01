Trentino gibt grünes Licht: 8 Bären sollen erlegt werden

Christian Auer unternahm am Montag einen Spaziergang mit seiner Freundin in unmittelbarer Nähe von Eppan. Mitten auf dem Forstweg stieß das Paar auf einen großen Haufen Tierlosung. Schnell war klar, dass es sich hierbei nur um die Spuren eines Bären handeln konnte. „Früher war das meine übliche Laufstrecke. Heute gehe ich nicht mehr gerne in den Wald. Ich will nicht enden wie Andrea Papi“, erklärt Auer gegenüber STOL.