Treue zu Boris Johnson scheint zu bröckeln

„Nach einer Woche, in der der Premierminister eine demütigende Hinterbänkler-Rebellion wegen der Einführung neuer Corona-Beschränkungen erlebte, eine Nachwahl in einem als Tory-Hochburg angesehenen Wahlkreis verlor und mit einer Reihe von Enthüllungen über Weihnachtsfeiern und Lockdown-Verstöße in seinem Kabinett konfrontiert war, ist nun einer seiner Minister wegen der Marschrichtung der Regierung zurückgetreten“, schreibt die „Times“ weiter.Lord Frost, der für die Verhandlungen mit der Europäischen Union zuständige Minister, galt als Seelenverwandter Boris Johnsons.„Es scheint, dass im Moment sogar diejenigen, die dem Premierminister am nächsten stehen, Mühe haben, ihm die Treue zu halten“, schreibt die Zeitung.

apa