<BR \/>Die Landesregierung hat das Pendlergeld in allen vier Kategorien um 200 Euro gekürzt, um nach Steigerungen in den letzten zwei Jahren im Rahmen von drei Mio. Euro zu bleiben. Dagegen lief die Süd-Tiroler Freiheit mit einem Antrag Sturm, den die gesamte Opposition mittrug.<BR \/><BR \/> „Einheimische gibt es für euch nicht. Alle müssen wohl nach Bozen ziehen, denn die Peripherie ist euch egal“, wetterte Sven Knoll. Dem widersprach Harald Stauder: „Reden Sie nicht alles schlecht. Wir haben blühende Ortschaften.“ Und Glasfaser, Kulturheime, Seniorenheime, sekundierte Waltraud Deeg. „Wir bauen Straßen von Graun bis Vierschach und halten am Pendlergeld trotz Haushaltsüberprüfung fest, die uns geraten hat es komplett zu streichen. Neu ist nur ein Deckel bei drei Mio. Euro, weil die Ausgaben konstant steigen“, so Landesrat Alfreider (siehe Grafik).<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1302459_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Besser machte es damit keiner der drei – im Gegenteil. „Es geht nicht um Schlechtreden, sondern um Fakten“, so Maria Elisabeth Rieder. Die Ausgaben fürs Pendlergeld lagen 2024 bei 3,4 und 2025 bei 3,8 Mio. Euro. Bei einem Haushalt von 9 Mrd. Euro zücke man wegen 800.000 Euro beim kleinen Mann den Rotstift. Ein falsches Signal in Zeiten mit so hohen Spritpreisen gerade an jene, die das Auto nehmen müssen, weil es keine Öffis zum Job gibt. <BR \/><BR \/>Von all den Vorschlägen in der Spending Review werde gerade dieser umgesetzt, so Andreas Leiter Reber. „Dies, obwohl die Spending Review Sparpotenzial in Millionenhöhe bei fragwürdigen Projekten und Landesgesellschaften ausgemacht hat“, so Paul Köllensperger. „Reiches Land, arme Leute“, meinte Renate Holzeisen (Vita).<BR \/><BR \/>Genutzt hat es alles nichts. Mit 18 Neinstimmen der Mehrheit und 17 Ja der Opposition wurde der STF-Antrag abgelehnt. Es bleibt somit bei den Kürzungen am Pendlergeld.