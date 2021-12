Trotz Verbots mehrere Corona-Demozüge in Wien

Hatten die angekündigten Veranstaltungen von Gegner der Coronamaßnahmen als Standkundgebungen begonnen, bahnte sich die Menge schließlich unangekündigt den Weg durch die Innenstadt. Auch Sperren wurden durchbrochen. Zwar waren deutlich weniger Menschen als zuletzt unterwegs, trotzdem war die Lage unübersichtlich. Es gab mehrere Festnahmen und auch verletzte Polizisten.Kundgebungsteilnehmerinnen und -teilnehmer brachen ausgehend von einer Standkundgebung der Impfgegner-Partei MFG am Schwarzenbergplatz, bei der sich mehrere Hundert Menschen versammelt hatten, zu spontanen Märschen durch die Innenstadt auf. Ein Demo-Zug bahnte sich seinen Weg über Ring und Mariahilfer Straße bis zum Heldenplatz und von dort über Kohlmarkt und Graben zum Stephansplatz, wo die rund 150 Personen umfassende Versammlung von der Polizei aufgelöst wurde.Offenbar wurde gezielt versucht, das Einkaufswochenende zu stören. Ein anderer Zug war über die Wienzeile unterwegs und gelangte schließlich über Umwege auf die ohnehin bereits von Shoppern stark frequentierte Mariahilfer Straße. Die Polizei war in der City mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle, verhinderte aber die Züge durch die Shoppingmeilen nicht. Immer wieder wurde Pyrotechnik gezündet, die Teilnehmer wechselten zum Teil auch von einem Demo-Zug zum anderen. Immer wieder machte man auch am Heldenplatz Station.Bei den Demos wurden mehrere Personen festgenommen, unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Es habe auch mehrere verletzte Polizisten gegeben, hieß es laut Polizei gegenüber der APA. Gegen 18 Uhr habe sich die Lage aber beruhigt.

apa