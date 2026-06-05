„Zur Feier der 250-jährigen Geschichte unseres Landes präsentieren wir euch live die großartigste Kundgebung aller Zeiten“, schrieb Trump in seinem Online-Netzwerk Truth Social. „Sie wird in jeder Hinsicht etwas Besonderes sein - eine Kundgebung, die alle anderen in den Schatten stellt!“<BR \/><BR \/>Eigentlich sollten während der 250-Jahr-Feierlichkeiten in Washington einige große Konzerte stattfinden. Mehrere dafür vorgesehene Künstler, unter ihnen die Country-Sängerin Martina McBride und der Sänger der in den 1980ern erfolgreichen Band Poison, Bret Michaels, sagten ihre Teilnahme in der vergangenen Woche aber ab. Sie verwiesen dabei teilweise explizit auf die politischen Spannungen in den USA.<BR \/><BR \/>„Wir wollen keine untalentierten Sänger mit horrenden Gagen, bei denen man einschläft“, erklärte Trump nun. „Wir haben ihnen allen gesagt, sie sollen zu Hause bleiben.“<BR \/><BR \/>Schon am Wochenende hatte der für sein großes Selbstbewusstsein bekannte Präsident angesichts der Musiker-Absagen sinniert, dass er selbst den Platz „dieser drittklassigen Künstler“ auf der Bühne einnehmen könnte. Er sei schließlich „die größte Attraktion der Welt, derjenige, der weitaus größere Menschenmengen anzieht als Elvis in seiner Blütezeit, und das ohne Gitarre“.