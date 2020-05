Trump: „Entwickeln weltweit schnellste Super-Duper-Rakete“

Die Rakete solle außerdem 3 mal so schnell fliegen wie die schnellsten Raketen anderer Staaten wie Russland oder China. „Ich nenne es die Super-Duper-Rakete.“ Das Projekt habe grünes Licht erhalten. Ein Pentagon-Sprecher wollte sich bei einer Pressekonferenz am Freitag nicht zu dem Projekt äußern.Die russische Armee hatte Ende Dezember ihre neue Hyperschallrakete vom Typ „Avantgarde“ in den Dienst genommen. Nach russischen Angaben ist die Rakete mehr als 20 Mal so schnell wie der Schall. Kremlchef Wladimir Putin hatte gesagt, bei diesen Geschwindigkeiten könne sie nicht von Abwehrsystemen abgefangen werden. Putin hatte die Waffe im März 2018 als Antwort auf US-Raketenabwehrsysteme angekündigt.

apa