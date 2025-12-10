Erst vergangene Woche hatte die US-Regierung mit der Veröffentlichung einer neuen „Nationalen Sicherheitsstrategie“ Europa vor den Kopf gestoßen. Darin wird europäischen Regierungen unter anderem die „Untergrabung demokratischer Prozesse“ vorgeworfen. Außerdem warnen die USA davor, dass Europa eine „zivilisatorische Auslöschung“ drohe. Ziel müsse es sein, „Europa bei der Korrektur seines derzeitigen Kurses zu helfen“.<h3>\r\n„Manches ist für uns aus der europäischen Sicht inakzeptabel“<\/h3>Angesprochen auf die Trump-Äußerungen sagte eine Sprecherin der Europäischen Kommission, sie wolle diese nicht kommentieren. Allerdings „sind wir sehr froh und dankbar, exzellente Führungsspitzen zu haben“.<BR \/><BR \/> Die Europäische Union stehe trotz Herausforderungen wie dem Krieg Russlands in der Ukraine und der Zollpolitik Trumps weiter zusammen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz wiederum sagte zu der Sicherheitsstrategie, manches sei nachvollziehbar, manches verständlich, „manches darin ist für uns aus der europäischen Sicht inakzeptabel“.