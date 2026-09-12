„Ich habe Freunde auf beiden Seiten, es sind großartige Menschen. Es sind Iren, wie könnte das etwas Schlechtes sein“, sagte Trump am Samstag nach einem Treffen mit dem irischen Regierungschef Micheál Martin in Dublin. Die Regierung in London wies Trumps Aussagen am Samstag umgehend zurück.<BR \/><BR \/>Die Wiedervereinigung des seit über einem Jahrhundert geteilten Landes wäre ein „großer Erfolg“, auf den alle stolz sein könnten, sagte Trump. „So wie ich das sehe, wird es ohnehin irgendwann passieren. Dann kann es genauso gut jetzt passieren“, sagte der US-Präsident. An Martin gewandt fügte Trump hinzu, dieser sei „genau der richtige“ Mann dafür. Allerdings würde das Vereinigte Königreich auch noch etwas dazu zu sagen haben. „Aber ich denke, es wäre eine großartige Sache“, sagte Trump.