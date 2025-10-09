Trump sprach sich für einen von reichen Nahost-Ländern finanzierten Wiederaufbau des Gazastreifens aus. „Der Gazastreifen wird langsam wieder aufgebaut werden“, sagt er bei einer Kabinettssitzung in Washington am Donnerstag. <BR \/><BR \/>„Es gibt in diesem Teil der Welt bestimmte Länder mit enormem Reichtum. Und nur ein kleiner Teil dessen, was sie einnehmen, wird für den Gazastreifen Wunder bewirken.“<h3>\r\n„Keinerlei Absicht, den Krieg wieder aufzunehmen“<\/h3>Israel will nach Aussagen von Außenminister Gideon Saar nicht zum Krieg zurückkehren. „Wir haben keinerlei Absicht, den Krieg wieder aufzunehmen“, sagte er dem US-Sender Fox News. Er betonte zugleich, dass die Entwaffnung der islamistischen Hamas erfolgen müsse. <BR \/><BR \/>Saar sagte mit Blick auf den Plan, dass es eine Waffenruhe und den Austausch der Geiseln geben soll auch, er glaube, dass dies das Ende des Kriegs bedeuten kann und sollte.