Darüber hinaus beteuerte Trump, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel wiederholt um ein gemeinsames Foto gebeten. Trump warf der italienischen Regierung außerdem vor, den USA während des Konflikts mit dem Iran die Nutzung italienischer Start- und Landebahnen verweigert zu haben. Dies habe erhebliche logistische Probleme verursacht, obwohl die USA einen großen Beitrag zur Verteidigung Italiens und anderer NATO-Verbündeter leisteten.<BR \/><BR \/>Meloni reagierte verärgert. „Diese ständigen, unprovozierten Angriffe sind sinnlos“, erklärte Meloni im Onlinedienst Instagram. „Ihre Freundin zu sein, hat meiner Beliebtheit sicherlich nicht geholfen“, schrieb Meloni. Sie fügte hinzu: „Ich schlage vor, Sie konzentrieren sich auf Ihre eigene.“<h3>\r\nUm ein gemeinsames Foto „angefleht“<\/h3>Herablassende Bemerkungen Trumps über Meloni hatten in Italien zuletzt für Empörung gesorgt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/worte-beleidigen-ganz-italien-trump-sorgt-mit-spott-ueber-meloni-fuer-aufregung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. Trump sagte in einem am Freitag veröffentlichten Telefoninterview mit dem italienischen Fernsehsender La7, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel im französischen Evian um ein gemeinsames Foto „angefleht“. Die italienische Regierungschefin bezeichnete dies als „frei erfunden“. Der italienische Außenminister Antonio Tajani sagte aus Protest einen geplanten Besuch in den USA ab.<BR \/><BR \/>Die Beziehungen zwischen Trump und Meloni, die lange als enge politische Verbündete galten, haben sich zuletzt deutlich verschlechtert. Hintergrund sind Differenzen über den Nahost-Kurs der USA sowie öffentliche Auseinandersetzungen zwischen beiden Regierungschefs. Bereits in den vergangenen Monaten hatte Trump Rom wiederholt kritisiert, weil Italien den amerikanischen Kurs gegenüber dem Iran nicht unterstützt und die Nutzung von Militärstützpunkten für die USA eingeschränkt hatte.