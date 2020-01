Trump kritisiert Schulkantinen-Reform von Michelle Obama

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will die Reform des Schulkantinen-Essens von Ex-First-Lady Michelle Obama aufweichen. Landwirtschaftsminister Sonny Perdue präsentierte am Freitag in Washington Vorschläge für neue Speisepläne an US-Schulen und forderte, das Angebot für die Kinder und Jugendlichen „appetitlich“ und „nahrhaft“ zu gestalten.