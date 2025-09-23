Gleichwohl betonte er, der Krieg im Gazastreifen müsse sofort beendet und alle verbliebenen Geiseln dort freigelassen werden. Außerdem bekräftigte er, Russland hätte den Krieg gegen die Ukraine nicht begonnen, wenn er damals im Amt gewesen wäre. Gleichwohl betonte Trump, der andauernde Krieg lasse Russland nicht gut aussehen. Er wiederholte seine Forderung an die Europäer, keine russischen Energieträger mehr zu importieren. Er selbst wäre dann bereit, Strafzölle zu erheben.<BR \/><BR \/>Außerdem betonte er, dass die Vereinten Nationen neue Probleme erzeugten, wie etwa die „unkontrollierte Migration“, die zur „Invasion“ vieler Länder führe. In diesem Zusammenhang erwähnte er auch Österreich, wo seinen Worten zufolge „53 Prozent der Gefängnisinsassen keine Österreicher sind“.