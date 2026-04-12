Man werde auch damit beginnen, von Iranern in der Meerenge gelegte Minen zu zerstören. Trump drohte außerdem mit Vergeltung. „Jeder Iraner, der auf uns oder auf friedliche Schiffe schießt, wird zur Hölle gejagt“, schrieb er. Die Straße von Hormuz zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt, insbesondere für den globalen Ölhandel.<BR \/><BR \/>Seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel, den USA und Iran haben nur wenige Schiffe die Meerenge passieren können, was einen weltweiten Anstieg besonders von Energie- und Rohstoffpreisen auslöste. Verhandlungen in Pakistan zwischen den USA und Iran waren am Samstag gescheitert. Ob die Anfang der Woche mit Blick auf die Verhandlungen vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe in der Region hält, ist offen.