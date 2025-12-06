Einem Informationsblatt des Weißen Hauses zufolge sind der Gesundheitsminister und der Direktor der Gesundheitsbehörde CDC angewiesen, die Impfvorschriften für Kinder zu aktualisieren. Sie sollten den wissenschaftlichen Erkenntnissen und Verfahren anderer Industrieländer angeglichen werden, falls diese den derzeitigen US-Empfehlungen überlegen seien. Der Zugang zu den derzeit für US-Bürger verfügbaren Impfstoffen solle jedoch erhalten bleiben, heißt es in dem Blatt weiter.<BR \/><BR \/>In den USA sieht der Gesundheitsminister Robert F. Kennedy entgegen gängiger Lehrmeinung einen möglichen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus.