Trump: Leider gibt es „ein wenig“ systematischen Rassismus in den USA

In der Diskussion um Polizeigewalt gegen Schwarze nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz bemühte sich Trumps Regierung zuletzt um den Eindruck, dass Rassismus dort kein umfassendes Problem sei. Trump hat immer wieder betont, dass die meisten Polizisten aus seiner Sicht „gute Leute“ seien.Trump wird in der Debatte über Rassismus und Polizeigewalt vorgeworfen, sich nicht eindeutig gegen Rassismus zu positionieren. Der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, hat sich seit Floyds Tod mehrfach gegen „systematischen Rassismus“ und die anhaltende Ungleichheit in den USA ausgesprochen. Trump bewirbt sich im November um eine 2. Amtszeit.

apa/stol