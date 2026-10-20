„Wenn Sie brennende Kirchtürme und wütende Feuer in Frankreich sehen, denken Sie einfach daran, dass es das ist, was die radikalen 'Dumokraten' mit Amerika machen wollen“, sagte Trump. Er warb um Unterstützung für den republikanischen Senator Roger Marshall, dessen Wiederwahl in dem traditionell konservativen US-Staat als gefährdet gilt.<BR \/><BR \/>Das enge Rennen in Kansas, einem Staat, den Trump 2024 noch mit 16 Prozentpunkten Vorsprung gewann, gilt als Zeichen für die Schwierigkeiten der Republikaner vor den Zwischenwahlen am 3. November. Die Partei versucht, ihre knappen Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus zu verteidigen.<BR \/><BR \/>Als Gründe für den Gegenwind gelten die Frustration der Wähler über den Iran-Krieg und steigende Preise. Marshalls demokratischer Herausforderer, Adam Hamilton, wirbt gegen Trumps Zollpolitik und dessen „sprunghafte Führung“.