Damit erhöht er den Druck auf den Iran, einer Waffenruhe zuzustimmen, die den Vorstellungen der USA entspricht.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig ging Trump auch auf mögliche Gespräche mit Vertretern des derzeitigen iranischen Regimes ein und deutete an, dass eine Einigung weiterhin denkbar sei. <h3>\r\n„Gott segne das großartige Volk des Iran!“<\/h3>„Da nun ein umfassender Regimewechsel stattgefunden hat und andere, klügere sowie weniger radikale Kräfte die Führung übernehmen, könnte sich vielleicht etwas außergewöhnlich Positives entwickeln – wer weiß? Wir werden es heute Nacht sehen.“<BR \/><BR \/>Abschließend betonte Trump, es handle sich um „einen der bedeutendsten Momente in der langen und komplexen Geschichte der Welt“. Nach 47 Jahren von „Erpressung, Korruption und Tod“ könne nun ein Ende erreicht werden. „Gott segne das großartige Volk des Iran!“