Er habe Orbán bereits vor der Wahl im Jahr 2022 seine Unterstützung ausgesprochen, “und es ist mir eine Ehre, dies erneut zu tun„, erklärte Trump. Der US-Präsident lobte den ungarischen Regierungschef dafür, dass er gegen illegale Einwanderung kämpfe, Recht und Ordnung wiederherstelle und die Beziehungen zu Washington auf eine “neue Ebene der Zusammenarbeit„ gebracht habe.<BR \/><BR \/>In Ungarn wird am 12. April ein neues Parlament gewählt. Umfragen sehen den langjährigen Regierungschef Orbán derzeit hinter Oppositionsführer Péter Magyar.<BR \/><BR \/>Der rechtsnationalistische Regierungschef ist in der EU als Blockierer bekannt und steht Trump nicht zuletzt wegen ihrer gemeinsamen Ablehnung von Migration nahe. Der 62-Jährige besuchte Trump schon mehrfach in dessen Residenz Mar-a-Lago in Florida.