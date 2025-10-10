Trump bezog sich damit auf die Weigerung der Regierung in Madrid, im Gegensatz zu den anderen NATO-Staaten eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zuzusagen.<BR \/><BR \/>„Sie haben keine Ausrede, das nicht zu tun. Vielleicht sollte man sie aus der NATO werfen, offen gesagt“, ergänzte Trump. Bei der Allianz gibt es jedoch keinerlei Verfahren, das bei unerwünschtem Verhalten Sanktionen oder gar einen Ausschluss vorsieht.<h3>\r\nSánchez bezeichnet Fünf-Prozent-Ziel als „kontraproduktiv“<\/h3>Spaniens sozialistischer Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte das Fünf-Prozent-Ziel im Juni als „nicht nur unvernünftig, sondern sogar kontraproduktiv“ bezeichnet. Derart hohe Ausgaben für das Militär seien mit Spaniens Sozialstaat und Weltanschauung unvereinbar. Stattdessen will die viertgrößte Volkswirtschaft der EU ihre Ausgaben bei 2,1 Prozent des BIP belassen.