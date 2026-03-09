Der Krieg sei „so gut wie“ beendet, sagte Trump dem Sender CBS. Der US-Präsident begründete dies mit der militärischen Schwächung Teherans durch die USA und Israel. <BR \/><BR \/>Unmittelbar nach Bekanntwerden seiner Äußerungen gaben die zuvor massiv gestiegenen Ölpreise nach, die US-Börse schloss im Plus. Trump äußerte sich nicht dazu, ob und wann die USA und Israel ihre Luftangriffe einstellen könnten.<h3>\r\n„Weit vor dem Zeitplan“<\/h3>Der Krieg sei aber „weit vor dem Zeitplan“, sagte der US-Präsident nach Angaben des Senders CBS weiter. Trump hatte die Dauer anfänglich auf „vier bis fünf Wochen“ geschätzt, aber wiederholt betont, der Militärkonflikt könne auch „weitaus länger“ dauern.