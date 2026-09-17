Dabei solle es um eine US-Strategie für die Zeit nach dem Krieg gehen, meldete Axios unter Berufung auf Insider. Der Krieg hatte am 28. Februar mit einem Angriff der USA und Israels auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit eigenen Angriffen auf Israel und Golfstaaten, in denen US-Stützpunkte untergebracht sind. Tausende Menschen wurden getötet und Millionen vertrieben.<BR \/><BR \/>Trump hat die Schwächung der nuklearen Fähigkeiten des Iran als eines seiner Kriegsziele genannt. Der Iran verfügt jedoch nicht über Atomwaffen und erklärt, sein Urananreicherungsprogramm diene friedlichen Zwecken. Der durch den Krieg verursachte Anstieg der Öl- und Gaspreise ist zu einem wichtigen Thema für Trumps Republikanische Partei im Vorfeld der Kongresswahlen im November geworden.