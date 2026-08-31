Trump ging sogar mit Sanktionen gegen das Gericht vor. Auf Truth Social schrieb er zudem: „Iran ist offiziell eine gescheiterte Nation.“ Das Land sei „TOT!“ <BR \/><BR \/>Es habe keine Marine, keine Luftwaffe, keine Währung, es bezahle Soldaten oder Polizisten nicht, es gebe eine hohe Inflation und die Führung befinde sich in „völliger Unordnung“ und sei nicht in der Lage, das Land angemessen zu vertreten. Sie seien bereit, ihre Demonstranten zu töten.<h3>\r\nZahlen ohne Quellen<\/h3>Ohne Beweise oder seine Quellenlage vorzulegen, brachte Trump in dem Post die Zahl von 100.000 Toten ins Spiel. Es wurde auch nicht klar, auf welchen Zeitraum er sich dabei bezieht. Die Zahl weicht sehr deutlich von bisher offiziellen Zahlen und Schätzungen ab, die im Kontext von getöteten Demonstranten im Iran bekannt sind. Diese liegen deutlich darunter.<BR \/><BR \/>Ende Dezember 2025 begannen im Iran landesweite Proteste, die ursprünglich durch eine massive Wirtschaftskrise und einen plötzlichen Absturz der Landeswährung Rial ausgelöst worden waren. Die Proteste eskalierten am 8. und 9. Jänner 2026, als die Unruhen auch Metropolen erreichten. Der Sicherheitsapparat reagierte mit brutaler Härte.<BR \/><BR \/>Am 28. Februar begannen die USA und Israel mit Angriffen gegen den Iran, was Gegenangriffe in der Region auslöste.