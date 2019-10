Trump: USA werden Polen von der Visumpflicht befreien

Die USA würden Polen Visumfreiheit gewähren, sagte Trump am Freitag in Washington. Das Weiße Haus erklärte, das Außenministerium habe Polen offiziell für den Beitritt zum sogenannten Visa-Waiver-Programm nominiert. Es ermöglicht Bürgern ausgewählter Staaten, ohne Visum in die Vereinigten Staaten zu reisen und sich dort bis zu 90 Tage aufzuhalten.





Für Bürger Deutschlands und einem Großteil anderer europäischer Staaten gilt schon lange keine Visumpflicht mehr bei USA-Reisen. US-Bürger dürfen schon jetzt ohne Visum nach Polen einreisen.Die Aufhebung der Visumpflicht muss noch vom Heimatschutzministerium bestätigt werden. US-Vizepräsident Mike Pence hatte bei einem Besuch in Polen im September die Visaerleichterungen in Aussicht gestellt.

dpa