Trump verkündet Tod von IS-Anführer Al-Baghdadi

Baghdadi sei bei einer Operation von US-Spezialkräften in Nordwestsyrien getötet worden, sagte Trump am Sonntag in einer Ansprache im Weißen Haus. Auch zahlreiche seiner Kämpfer seien ums Leben gekommen. Bereits davor hatten Medien über den Tod Baghdadis berichtet.





US-Soldaten seien nicht zu Schaden gekommen. Baghdadi sei gestorben, als er bei der Operation eine Sprengstoffweste zur Detonation gebracht habe. Dabei seien auch drei seiner Kinder getötet worden. Baghdadi „starb wie ein Hund“, sagte Trump.Laut Schilderung des US-Präsidenten waren acht US-Hubschrauber an dem Ort gelandet, wo sich Baghdadi aufhielt. Der IS-Chef sei daraufhin in einen Tunnel geflüchtet, wobei er drei seiner kleinen Kinder mit sich „gezerrt“ habe. Dann habe er die Sprengstoffweste detonieren lassen.

dpa/apa