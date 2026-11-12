„Wenn dieser Konflikt vorbei ist, und das wird er bald sein, wird die ganze Welt ein viel sichererer und besserer Ort sein, ein friedlicherer Ort und ein Ort ohne die Art von Gefahr, die wir ertragen mussten“, sagte Trump. Der 80-jährige US-Präsident nahm an einer Kranzniederlegung am Grab des Unbekannten Soldaten auf dem Friedhof teil.<BR \/><BR \/>In dem Krieg, der am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen hatte, starben nach Angaben des Pentagon bisher 23 Angehörige der US-Streitkräfte. Mehrere hundert weitere wurden verletzt.<BR \/><BR \/>Trump sagte in seiner Rede, der Konflikt mit dem Iran sei nicht von Washington begonnen worden, sondern durch Teheran, das „seit 1979 Krieg gegen Amerika führt“. Das Ziel der US-Soldaten sei es, die Fähigkeit des Iran zum Bau einer Atombombe zu stoppen.<BR \/><BR \/>Trump sprach vor Soldaten, Veteranen und führenden Vertretern seiner Regierung. Namentlich nannte er Verteidigungsminister Pete Hegseth, der „einen fantastischen Job gemacht“ habe.<BR \/><BR \/>Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus hatten am Dienstag ein Amtsenthebungsverfahren gegen Hegseth abgewendet, das von einem scheidenden republikanischen Abgeordneten angestoßen worden war. Hegseth wird unter anderem vorgeworfen, den Krieg gegen den Iran ohne Zustimmung des Kongresses vorangetrieben und seine Macht als Verteidigungsminister missbraucht zu haben.