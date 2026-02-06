Das Weiße Haus teilte am Freitag mit, ein Mitarbeiter habe den Beitrag „irrtümlich veröffentlicht“. Politiker der oppositionellen Demokraten wie auch von Trumps Republikanern hatten den Clip als „rassistisch“ verurteilt.<BR \/><BR \/>Das Video war vor dem Rückzug gut zwölf Stunden online, es war in dem persönlichen Nutzerkonto Trumps veröffentlicht worden. Es zeigte in einer kurzen Einblendung die lachenden Köpfe von Michelle und Barack Obama auf Affenkörper montiert. Der erste afroamerikanische Präsident und seine Ehefrau tanzten darin vor einer Dschungel-Kulisse. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt hatte zunächst abgewiegelt und den Kritikern „gespielte Empörung“ vorgeworfen.