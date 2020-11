Trump-Wahlparty mit 400 Leuten im Weißen Haus geplant

Das Event soll wegen der Coronavirus-Einschränkungen in der Hauptstadt, die bei Veranstaltungen in Räumen ein Limit von 50 Personen setzen, nun aber im Ostflügel des Weißen Hauses stattfinden.Die Zeitung berief sich am Sonntag auf anonyme Quellen. Bereits am 26. September hatte es eine große Veranstaltung auf dem Gelände des Weißen Hauses gegeben.In den Tagen danach waren zahlreiche Menschen, darunter Trump und seine Frau Melania, positiv auf das Coronavirus getestet worden.Die Nominierungsveranstaltung für die inzwischen als Richterin am Supreme Court vereidigte Juristin Amy Coney Barrett hatte allerdings unter freiem Himmel stattgefunden.Die geplante Wahlparty dürfte nun ein größeres Ansteckungsrisiko bergen, weil sie drinnen stattfindet.

apa/reuters