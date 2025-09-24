In diesem Zusammenhang erwähnte er auch Österreich, wo seinen Worten zufolge „53 Prozent der Gefängnisinsassen keine Österreicher sind“. Auf welche Zahlen sich Trump genau bezog, blieb vorerst unklar. Laut der Homepage der österreichischen Justizbehörden waren aber mit Stand 1. September 2025 tatsächlich 4.757 von 10.013 „Insassinnen und Insassen“, österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, was einen Anteil von 47,51 Prozent ausmachte.<BR \/><BR \/>52,49 Prozent kamen demnach aus anderen EU-Ländern bzw. Nicht-EU-Ländern. Bei knapp zwei Prozent war die Staatsbürgerschaft unbekannt. Allerdings handelt es sich bei diesen knapp 53 Prozent nicht - wie von Trump insinuiert - nur um „illegale Migranten“.<h3>\r\n„Anerkennung Palästinas wäre Belohnung für die Hamas“<\/h3>Die Anerkennung eines Staates Palästina lehnte Trump in seiner Rede ab. „Das wäre eine Belohnung für die Hamas“, sagte Trump mit Blick auf die Terrororganisation. Gleichwohl betonte er, der Krieg im Gazastreifen müsse sofort beendet und alle verbliebenen Geiseln dort freigelassen werden.<BR \/><BR \/>Außerdem bekräftigte er, Russland hätte den Krieg gegen die Ukraine nicht begonnen, wenn er damals im Amt gewesen wäre. Gleichwohl betonte der US-Präsident, der andauernde Krieg lasse Russland nicht gut aussehen. Er wiederholte seine Forderung an die Europäer, keine russischen Energieträger mehr zu importieren. Er selbst wäre dann bereit, Strafzölle zu erheben.