Trump weist Berichte über russische Einmischung zurück

Die US-Zeitungen „Washington Post“ und „New York Times“ hatten zuvor berichtet, eine ranghohe Geheimdienstvertreterin habe Abgeordneten bei einer Unterrichtung dargelegt, dass Russland sich in die Präsidentschaftswahl im November einmischen wolle. Moskau habe eine Präferenz für Amtsinhaber Trump.Die US-Geheimdienste waren schon zu dem Schluss gekommen, dass Moskau im Wahlkampf 2016 zugunsten des Kandidaten Trump eingegriffen hatte.Trump weist diese Einschätzung der US-Sicherheitsbehörden zurück – wohl auch, weil sie seinen überraschenden Wahlerfolg von 2016 gegen die Demokratin Hillary Clinton schmälern würde.Der Präsident soll Medienberichten zufolge erbost über die Geheimdienst-Unterrichtung der Abgeordneten am 13. Februar gewesen sein. Laut „Washington Post“ war dies vermutlich auch der Grund dafür, dass Trump diese Woche seinen amtierenden Geheimdienstdirektor Joseph Maguire durch den US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, ersetzte.

apa/afp