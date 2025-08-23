Trump hatte am 11. August die Nationalgarde nach Washington entsandt und die örtliche Polizei der US-Hauptstadt der Kontrolle des Bundes unterstellt. Der rechtspopulistische Republikaner begründete sein Vorgehen mit einer angeblich außer Kontrolle geratenen Kriminalität. So sagte er, er wolle Washington vor „Kriminalität, Blutvergießen, Chaos, Elend und Schlimmerem“ bewahren.<BR \/><BR \/>Allerdings zeigen Statistiken einen deutlichen Rückgang von Gewaltverbrechen zwischen 2023 und 2024 in der Hauptstadt, nach einem Anstieg während der Corona-Pandemie. Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser betonte, die Kriminalität sei auf einem 30-Jahres-Tief. Kritiker werfen Trump rechtspopulistische Scharfmacherei vor - und einen Versuch, seine Macht auszuweiten und von Demokraten regierte Städte zu kontrollieren.<h3>\r\nTrump schimpft über Bürgermeister<\/h3>Am Freitag nahm der Präsident insbesondere das vom Demokraten Brandon Johnson regierte Chicago ins Visier. Die Großstadt im Norden der USA sei eine „Schweinerei“ und werde von einem „höchst inkompetenten“ Bürgermeister regiert, sagte Trump, der eine rote Kappe mit der Aufschrift „Trump hatte in allem Recht“ trug. Die Bewohner der Stadt im US-Staat Illinois würden förmlich nach Hilfe der Regierung in Washington „schreien“.<BR \/><BR \/>Der Gouverneur von Illinois, der Demokrat JB Pritzker, wies Trumps Äußerungen scharf zurück. Die Menschen würden sich „keine autoritäre Machtaneignung“ durch die Trump-Regierung wünschen, schrieb Pritzker auf X. Trump wolle „Angst“ in der Bevölkerung schüren und bestehende Maßnahmen im Kampf gegen Kriminalität „destabilisieren“, um „eine Rechtfertigung dafür zu schaffen, seine Macht weiter zu missbrauchen“.