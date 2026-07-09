„Dieses Justizverbrechen wird Amerika zerstören, wenn sie ihre absolut wahnwitzige Entscheidung nicht ändern“, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social mit Blick auf die Richter des Obersten Gerichtshofes. Diese hatten Ende Juni einen Erlass von Trump für verfassungswidrig erklärt, wonach in den USA geborene Kinder nicht mehr automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten sollten.<BR \/><BR \/>Die Richterinnen und Richter des Supreme Court kippten mit sechs zu drei Stimmen ein Dekret vom 20. Jänner 2025, dem Tag von Trumps erneuter Amtsübernahme. Mit ihm wollte der Präsident verhindern, dass in den USA geborene Kinder von Migrantinnen und Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis automatisch eingebürgert werden. Nach Ansicht der Richter verstößt das Dekret gegen den 14. Verfassungszusatz von 1868, der grundsätzlich jedem im Land geborenen Kind die US-Staatsbürgerschaft garantiert.<BR \/><BR \/>Anträge auf eine erneute Anhörung nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofes müssen innerhalb von 25 Tagen nach der Entscheidung eingereicht werden. Ihnen wird nur äußerst selten stattgegeben. Das Urteil der Richter gegen Trump war am 30. Juni gefallen.