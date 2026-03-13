<b>von Brahma Chellaney, emeritierter Professor für Strategische Studien am Center for Policy Research in Neu-Delhi<\/b><BR \/><BR \/>Seit seiner Rückkehr ins Amt im letzten Jahr hat US-Präsident Donald Trump Militärschläge von der Karibik und dem östlichen Pazifik bis nach Afrika und in den Nahen Osten angeordnet, die sich gegen mutmaßliche Drogenschmugglerboote und verdächtige Terroristengruppen richten. Er hat Venezuela angegriffen und dessen Staatschef Nicolás Maduro entführt. <BR \/><BR \/>Und er hat sich Israel bei einem groß angelegten Angriff auf den Iran angeschlossen, der eine erhebliche Eskalation gegenüber den Angriffen des letzten Jahres darstellt, die angeblich die Nuklearanlagen des Landes „ausgelöscht“ haben. Gleichzeitig zieht er die Schlinge um Kuba enger, in der Hoffnung, dass die daraus resultierende humanitäre Krise den Weg für eine „freundliche Übernahme“ der Insel durch die Vereinigten Staaten ebnen wird.<BR \/><BR \/>Während Trump offen gegen das Völkerrecht verstößt, nimmt China dies zur Kenntnis. Insbesondere das Kuba-Modell bietet dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping einen nützlichen Entwurf für die Verfolgung seiner „historischen Mission“ der „Wiedervereinigung“ mit Taiwan. Dies ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie eine Supermacht ein Land in die Knie zwingen kann.<h3>\r\nDie Achillesferse moderner Gesellschaften<\/h3>Moderne Gesellschaften sind auf eine Handvoll kritischer Systeme wie Lebensmittel, Wasser, Transport und Kommunikation angewiesen. Aber ein System beherrscht sie alle: die Energie. Elektrizität versorgt Wasserpumpen, Kühlsysteme, das Gesundheitswesen, digitale Netzwerke sowie die industrielle und landwirtschaftliche Produktion. <BR \/><BR \/>Sobald das Stromnetz ausfällt, versagen auch alle anderen kritischen Systeme – und die soziale Stabilität. Das macht Länder, die zur Stromerzeugung stark von importierten Brennstoffen abhängig sind, grundlegend verwundbar.<BR \/><BR \/>Im Falle Kubas, das seit langem hauptsächlich von Öl aus Venezuela und Mexiko abhängig ist, hat Trump diese Schwachstelle ausgenutzt, indem er eine vollständige Blockade der Brennstofflieferungen verhängt hat. Millionen von Menschen haben keinen Zugang mehr zu Strom. Wasserpumpstationen wurden stillgelegt. Traktoren und Lieferwagen stehen still, was zu einem Anstieg der Lebensmittelpreise, Lebensmittelknappheit und zunehmendem Hunger führt. Krankenhäuser haben angesichts der wiederkehrenden Stromausfälle Mühe, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. <BR \/><BR \/>Das Leiden ist der springende Punkt: Es ist der Hebel, mit dem Trump Druck auf das Regime ausübt, dessen Sturz, wie Trump leichtfertig behauptet, unmittelbar bevorsteht.<h3>\r\nChinas strategische Alternative zur Invasion<\/h3>Für Xi könnte eine solche Zwangsbelagerung Taiwans attraktiver sein als eine groß angelegte amphibische Invasion über die Taiwanstraße, die mit logistischen Herausforderungen verbunden wäre und wahrscheinlich die USA und Japan mit hineinziehen würde. <BR \/><BR \/>Anstatt Raketen auf Taipeh abzufeuern oder Taiwans Strände zu stürmen, könnte China eine Seequarantäne oder ein Zollkontrollregime rund um die Insel verhängen, wobei chinesische Küstenwachschiffe Energietanker auf dem Weg zu taiwanesischen Häfen für „Sicherheitskontrollen“ oder „Schmuggelbekämpfungsmaßnahmen“ anhalten würden.<BR \/><BR \/><BR \/>Selbst geringfügige Störungen könnten schnell zu Versorgungsengpässen führen. Angesichts der Tatsache, dass Taiwan fast seinen gesamten Brennstoff (hauptsächlich Flüssigerdgas) importiert und nur Reserven für knapp zwei Wochen vorhält, könnte eine Reihe von LNG-Tankern, die vor der Küste warten, innerhalb weniger Wochen zu einer Kettenreaktion von Versorgungsengpässen führen. <BR \/><BR \/>Wie Kuba würde Taiwan mit Stromausfällen konfrontiert sein, die seine Wasser- und Gesundheitssysteme lahmlegen würden. Die industrielle Produktion, einschließlich der Halbleiterfabriken, die die globale digitale Wirtschaft antreiben, würde zum Erliegen kommen. Das Ziel wäre nicht die sofortige Kapitulation, sondern vielmehr die allmähliche Erschöpfung.<h3>\r\nTaktik der kleinen Schritte unter dem Radar<\/h3>Dieser schrittweise Ansatz ist entscheidend. Eine einzelne dramatische Aktion würde das internationale System erschüttern und andere zu einer Reaktion zwingen. Ein stetiger Anstieg „routinemäßiger“ Schiffsinspektionen, der zu immer längeren Verzögerungen und eskalierenden wirtschaftlichen und sozialen Problemen führt, bietet jedoch keinen solchen Schockmoment. <BR \/><BR \/>Jeder einzelne Schritt erscheint unzureichend, um eine größere militärische Reaktion zu rechtfertigen. Dies ist keine Neuerung von Trump: Xi ist ein Meister solcher Taktiken, die es ihm ermöglicht haben, ohne einen einzigen Schuss zu feuern, große strategische Gewinne zu erzielen, beispielsweise im Südchinesischen Meer und im Himalaya.<h3>\r\nGeopolitische Schutzgelderpressung<\/h3>Im Falle Taiwans könnte China einfach abwarten, bis die von ihm verursachte wirtschaftliche und humanitäre Krise so gravierend geworden ist, dass ein Eingreifen zur „Stabilisierung der Insel“ und „Rettung ihrer Bevölkerung“ gerechtfertigt wäre. Wie bei Trumps „freundlicher Übernahme“, die geopolitische Zwangsmaßnahmen wie eine Unternehmensumstrukturierung klingen lässt, handelt es sich um eine Schutzgelderpressung: Man schafft das Problem und schreitet dann ein, um es zu „lösen“.<BR \/><BR \/>All dies könnte sich unter dem Deckmantel rechtlicher Unklarheiten abspielen. Während eine formelle Seeblockade nach internationalem Recht als Kriegshandlung angesehen würde, könnte ein Quarantäne- oder Inspektionsregime als Strafverfolgung und nicht als militärische Aktion dargestellt werden. Die chinesische Regierung, die darauf besteht, dass Taiwan eine chinesische Provinz und kein souveräner Staat ist, würde maritime Inspektionen wahrscheinlich als interne Angelegenheit der Verwaltungsdurchsetzung darstellen.<h3>\r\nDie Zurückhaltung der Weltmächte<\/h3>Würden Japan und die USA einen Krieg mit einer großen Atommacht und dem zweitgrößten Militärausgabenland der Welt wegen Maßnahmen riskieren, die als Zollkontrollen dargestellt werden? Würden sie die Verantwortung für ein krisengeschütteltes Taiwan übernehmen wollen? Die Antwort dürfte wohl „nein“ lauten, insbesondere in einer Zeit, in der die USA aufgrund der sich häufenden militärischen Abenteuer Trumps im Ausland Blut und Geld verlieren. <BR \/><BR \/>Andere Länder würden sich noch weniger für die Verteidigung Taiwans einsetzen. So wie die USA mit Zollandrohungen Drittländer wie Mexiko davon abhalten, Kuba mit Öl zu versorgen, könnte China seine zentrale Rolle im globalen Handel und seine Vorherrschaft bei der Versorgung mit Seltenen Erden nutzen, um Widerstand gegen eine Belagerung Taiwans zu verhindern.<BR \/><BR \/>Kuba als Testfall für die Zukunft Taiwans<BR \/><BR \/>Großmächte beobachten sich gegenseitig genau. Was für eine funktioniert, wird zum Vorbild für andere, jetzt und in Zukunft. In diesem Sinne ist das, was mit Kuba geschieht, keine einmalige Tragödie, sondern eine Generalprobe und ein Test. Wenn die Welt schweigend zusieht, wie Trump Kuba mit seinen 11 Millionen Einwohnern stranguliert, wird Xi wenig Grund sehen, nicht dieselbe Strategie gegen 23 Millionen Taiwanesen anzuwenden.<BR \/><BR \/><b>Über den Autor<\/b><BR \/>Brahma Chellaney, emeritierter Professor für Strategische Studien am Center for Policy Research in Neu-Delhi und Fellow an der Robert Bosch Akademie in Berlin, ist Autor des Buches „Water, Peace, and War: Confronting the Global Water Crisis “ (Rowman & Littlefield, 2013).