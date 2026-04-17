„Der Iran will ein Abkommen schließen, und wir kommen sehr gut mit ihnen aus“, sagte Trump am Donnerstag vor dem Weißen Haus. <BR \/><BR \/>Die Verhandlungsdelegationen könnten sich möglicherweise schon dieses Wochenende wieder treffen. Er sei sich nicht sicher, ob die Waffenruhe mit dem Iran verlängert werden müsse. Seit 8. April gilt eine zweiwöchige Feuerpause.<h3>\r\nIran droht mit Angriffe auf Handelsschiffe<\/h3>Die USA blockieren allerdings den Schiffsverkehr von und zu iranischen Häfen. Die Islamische Republik ihrerseits droht mit Angriffen auf Handelsschiffe, die die Straße von Hormuz passieren wollen. Durch die Meerenge wird ein Fünftel der globalen Ölexporte transportiert.<BR \/><BR \/>Die Unterbrechung der Lieferketten für Öl und Gas hat weltweit zu steigenden Energiepreisen geführt und Trump auch innenpolitisch unter Druck gesetzt. Israels Offensive im Libanon begann am 2. März, nachdem die vom Iran unterstützte Hisbollah, um Teheran beizustehen, das Feuer auf Israel eröffnet hatte.