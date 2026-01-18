Die Presse hatte einen großen Tag, als sie die Absetzung des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro durch US-Präsident Donald Trump als dramatisches Beispiel für eine neue „Donroe-Doktrin“ darstellte: eine außenpolitische Haltung, die Trumps aggressive Transaktionsdiplomatie mit Präsident James Monroes Behauptung aus dem 19. Jahrhundert verbindet, die USA seien die Hüter der westlichen Hemisphäre. <BR \/><BR \/>Die Personalisierung der Intervention in Venezuela hat sich jedoch als problematisch erwiesen, da Trump zweimal mit einem Programm gewählt wurde, das genau den „Regimewechsel“ und den „Nation Building“ ablehnte, die er nun offenbar gerne umsetzen möchte.<h3>\r\nAbschied vom Weltpolizisten<\/h3>Dieser offensichtliche Widerspruch spiegelt einen grundlegenden Wandel im außenpolitischen Denken der USA wider, der mit Trumps Vorliebe übereinstimmt, aber unabhängig davon ist, das zu dominieren, was leicht zu dominieren ist, und das zu beschwichtigen oder zu ignorieren, was nicht zu dominieren ist. <BR \/><BR \/>Obwohl Trump eindeutig der Entscheidungsträger bei der Absetzung Maduros war, wurde der Plan vom Außenministerium, dem Pentagon und der CIA entwickelt, was auf einen Konsens innerhalb einer Regierung hindeutet, die sich der Vorrangstellung der Hemisphäre verschrieben hat. <BR \/><BR \/>„Wir werden nicht-hemisphärischen Konkurrenten die Möglichkeit verweigern, Streitkräfte oder andere bedrohliche Fähigkeiten in unserer Hemisphäre zu positionieren“, verkündet die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA.<BR \/><BR \/>Um diese Machtdemonstration der Hemisphäre zu verstehen, muss man Trumps offensichtliche Begeisterung dafür berücksichtigen, ein Fünftel der Ukraine an Russland abzugeben, sowie seine Gleichgültigkeit gegenüber Chinas Drohungen, Taiwan zu überfallen. <BR \/><BR \/>Es gibt jedoch einen gemeinsamen Nenner: Aufstrebende Akteure innerhalb des politischen Establishments der USA versuchen, den Rückzug aus hartnäckigen Konflikten in Übersee durch eine gleichzeitige Demonstration von Stärke in der näheren Umgebung auszugleichen. Dieses Ziel findet symbolischen Ausdruck in Trumps Bewunderung für James Polk, dessen Krieg gegen Mexiko im Jahr 1846 das Territorium der USA massiv erweiterte. Polks Porträt hängt heute im Oval Office.<h3>\r\nDas Ende der universellen Werte<\/h3>Grob gesagt gibt es zwei diametral entgegengesetzte Modelle, um die Entwicklung der internationalen Ordnung seit Ende der 1940er Jahre zu verstehen. Das erste ist Francis Fukuyamas These vom „Ende der Geschichte“, die den endgültigen Sieg der liberalen Demokratie proklamierte. Das zweite Modell leitet sich aus den Schriften des deutschen Rechtsphilosophen Carl Schmitt ab, der den Liberalismus als inhaltsleere Ideologie ablehnte.<BR \/><BR \/>Schmitt lehnte es ab, dass die Geschichte in einer einzigen, global gültigen politischen Form gipfeln könnte. Für ihn war die liberale Nachkriegsordnung ein zufälliges Produkt des Zweiten Weltkriegs, dazu bestimmt, zu erodieren, wenn aufstrebende Mächte die Kontrolle über ihre eigenen regionalen Einflussbereiche, die er als „Großräume“ bezeichnete, geltend machten. In einer solchen Welt halten Regionen ein Gleichgewicht untereinander aufrecht, wobei jede die Legitimität der anderen allein auf der Grundlage eines anerkannten Machtgleichgewichts respektiert.<h3>\r\nRückkehr der Einflusssphären<\/h3>Schmitt sah die Monroe-Doktrin als frühestes modernes Beispiel für dieses „Großraumdenken“. Er hätte die „ewigen Kriege“ der USA in Afghanistan und im Irak als unvermeidliches Scheitern der Bemühungen angesehen, eine universelle Ordnung aufrechtzuerhalten. Er hätte erwartet, dass diese Bemühungen einen Rückzug in eine monrovianische Haltung auslösen würden, die die westliche Hemisphäre vor wirtschaftlichen und militärischen Übergriffen Chinas und Russlands schützt.<BR \/><BR \/>Die Kosten einer Wiederherstellung dieser Ordnung wären zweifellos enorm. Sie würde wahrscheinlich den Zerfall der NATO, die Ausweitung des bewaffneten Ost-West-Konflikts in Europa und einen revanchistischen Militarismus Chinas gegenüber Taiwan vorwegnehmen. Vielleicht wird Trump sich zurückziehen und Länder wie Kuba oder Mexiko sich selbst verwalten lassen – wenn auch unter bewaffneter US-Bewachung. Vielleicht wird die NATO weiterbestehen. Dennoch vermute ich, dass die liberale Weltordnung ihren letzten Morgen erlebt hat.<BR \/><BR \/><b>Über den Autor<\/b><BR \/>Benn Steil ist Direktor für Internationale Wirtschaft beim Council on Foreign Relations und Autor des Buches „The World That Wasn't: Henry Wallace and the Fate of the American Century“ (2024).