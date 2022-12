Trumps Steuerunterlagen könnten bald veröffentlicht werden

„Ich bin fest davon überzeugt, dass es im öffentlichen Interesse liegt, so viel Transparenz wie möglich zu haben“, sagte Ausschussmitglied Brendan Boyle vor dem Treffen des Finanzausschusses dem Sender CNN. Der Demokrat Boyle hielt sich aber zu Details der geplanten Sitzung bedeckt. Berichten zufolge waren Trumps Steuerunterlagen Anfang Dezember an das Gremium übergeben worden.Trump hatte sich jahrelang mit rechtlichen Mitteln geweigert, die Unterlagen an den Finanzausschuss herauszugeben - und war schließlich vor dem Obersten Gericht gescheitert. Entgegen der üblichen Gepflogenheiten in den USA hatte der Immobilienunternehmer seine Steuererklärungen weder als Präsidentschaftskandidat noch nach seinem Einzug ins Weiße Haus öffentlich gemacht. Kritiker mutmaßen daher, er habe etwas zu verbergen.Die Demokraten wollen unter anderem prüfen, ob sich aus den Unterlagen Interessenskonflikte des Immobilienunternehmers ergeben und ob er sich fragwürdiger Methoden bedient hat, um Steuern zu sparen.