<b>von Guy Standing<\/b><BR \/><BR \/>Eine der weltweit folgenreichsten Durchführungsverordnungen von US-Präsident Donald Trump hat kaum Beachtung gefunden. Anfang dieses Jahres gab Trump den in den USA gelisteten Unternehmen einseitig das Recht, auf hoher See gegen internationales Recht zu verstoßen.<BR \/><BR \/> Damit untergräbt er nicht nur ein System, das Amerika mit geschaffen hat, sondern erhöht auch die Wahrscheinlichkeit eines militärischen Konflikts in den kommenden Jahren.<h3>\r\nFreie Hand für Tiefseebergbau<\/h3>Konkret hat Trump den Unternehmen grünes Licht für den Beginn des Tiefseebergbaus außerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Vereinigten Staaten gegeben. Dies stellt einen direkten Verstoß gegen das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNCLOS) dar, ein Paket von Kompromissen, die zwischen 1958 und 1982 mühsam ausgehandelt wurden. <BR \/><BR \/>Mit dem ausdrücklichen Ziel, Kriege um Meeresressourcen zu verhindern, hat das UNCLOS das „Gebiet“ geschaffen und 54 Prozent der Weltmeere als „gemeinsames Erbe der Menschheit“ eingestuft. Es war, wie der damalige UN-Generalsekretär Javier Pérez de Cuéllar es ausdrückte, „möglicherweise das bedeutendste Rechtsinstrument des Jahrhunderts“.<h3>\r\nVom globalen Gemeingut zum nationalen Besitz<\/h3>Während das Meer und der Meeresboden traditionell als globales Allgemeingut betrachtet worden waren, gewährte das SRÜ allen Küstenstaaten eine Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) von 200 Seemeilen vor ihren Küsten. <BR \/><BR \/>Dies war die mit Abstand größte Einfriedung in der Geschichte, mit der 138 Millionen Quadratkilometer (53,3 Millionen Quadratmeilen) in nationales Eigentum überführt wurden. Darüber hinaus profitierten die USA und Frankreich aufgrund ihrer zahlreichen Inseln am meisten von dieser willkürlichen Formel, da sie jeweils über 11 Millionen km² erhielten. China hingegen erhielt lediglich 960.000 km².<h3>\r\nDie USA als Profiteure – und Regelbrecher<\/h3>Auch in anderer Hinsicht schnitten die USA sehr gut ab. Sie erhielten das Recht auf Schifffahrt in allen Gewässern jenseits der 12-Meilen-Grenze und sicherten sich zusammen mit anderen reichen Ländern den Zugang zu den Fischgründen der Entwicklungsländer. <BR \/><BR \/>China, das bei den Verhandlungen im Namen der G77 die Führung übernommen hatte, akzeptierte diese Bedingungen im Gegenzug für den einzigen Kompromiss, den die USA eingegangen waren: das Versprechen, mit dem Tiefseebergbau in dem „Gebiet“ erst dann zu beginnen, wenn sich die Länder auf ein Bergbaugesetz geeinigt haben, das Umweltschutzmaßnahmen und einen Vorteilsausgleichsmechanismus vorsieht.<h3>\r\nZäher Verhandlungsprozess<\/h3>Der Kodex sollte im Rahmen der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) ausgehandelt werden, obwohl die Fortschritte nur langsam vorankamen, zum Teil, weil die USA und andere reiche Länder zynischerweise darauf bestanden, dass jede Vereinbarung einen Konsens und nicht nur eine Mehrheitsunterstützung widerspiegelt. Nichtsdestotrotz will die ISA den Kodex in den kommenden Monaten fertig stellen, auch wenn die USA deutlich machen, dass sie sich nicht an eine Einigung gebunden fühlen werden.<BR \/><BR \/>Ironischerweise haben 167 Länder und die Europäische Union das Seerechtsübereinkommen ratifiziert, während die USA sich geweigert haben, dies zu tun, obwohl sie enorm von dem Übereinkommen profitiert haben. <BR \/><BR \/>Bis zu Trumps Rückkehr im vergangenen Januar hatten sie sich bereit erklärt, die Regeln des SRÜ einzuhalten, wie es im Völkerrecht üblich ist. Es hat diese Regeln auch voll ausgenutzt. Im Jahr 2023 haben sie beispielsweise Artikel 76 genutzt, um Gebiete, die als zu ihrem „erweiterten Festlandsockel“ gehörend gelten, in ihre AWZ aufzunehmen.<h3>\r\nEine gigantische Einfriedung der Weltmeere<\/h3>Infolgedessen beanspruchen die USA nun 680 Meilen vor ihrer Pazifikküste und 350 Meilen vor ihrer Atlantikküste, weit mehr als jedes andere Land. Ihre effektive AWZ umfasst nun 12,4 Millionen km², drei Millionen mehr als ihre gesamte Landfläche. <BR \/><BR \/>Die USA begnügen sich also nicht mit der größten Einfriedung eines globalen Gemeinguts aller Zeiten, und nachdem sie mehr als vier Jahrzehnte lang die Fischgründe der Entwicklungsländer verwüstet haben, brechen sie nun die einzige Verpflichtung, die sie im Gegenzug für diese Vorteile eingegangen sind.<BR \/><BR \/>Allerdings haben große Publikationen wie The Economist Trumps Anordnung unterstützt und dabei vergessen zu erwähnen, dass das UNCLOS ein ausgehandeltes Abkommen war, in dem reiche Länder erhebliche Vorteile im Gegenzug für die Verpflichtung erhielten, die Vorteile gerecht zu teilen, wenn der Tiefseebergbau fortgesetzt wird.<BR \/><BR \/> Da es sich dabei um eine rechtsverbindliche Verpflichtung handelte, bedeutet die Behauptung, die USA hätten „Recht“, weiterzumachen, im Grunde, dass sie das Völkerrecht brechen dürfen.<h3>\r\nÖkologische und geopolitische Risiken<\/h3>Als ob die Missachtung des Völkerrechts und früherer Verpflichtungen nicht schon schlimm genug wäre, setzt Trump auch noch mögliche ökologische und geopolitische Katastrophen in Gang.<BR \/><BR \/> Meereswissenschaftler warnen eindringlich davor, dass der Tiefseebergbau schwere ökologische Schäden verursachen, die biologische Vielfalt zerstören, lebenswichtige Fischpopulationen schädigen und die Fähigkeit des Ozeans, als wichtigste Kohlenstoffsenke der Welt zu fungieren, beeinträchtigen könnte.<BR \/><BR \/>Die geopolitischen Risiken sind nicht weniger beunruhigend. Wenn die USA das einzige Zugeständnis, das sie gemacht haben, nicht einhalten, warum sollten sich dann andere Länder an die vielen Zugeständnisse halten, die sie gemacht haben? <BR \/><BR \/>Vor allem China wird gezwungen sein, zu reagieren. Es besitzt bereits fünf der 31 von der ISA erteilten Explorationslizenzen und verfügt über die technologische Kapazität, den Abbau auszuweiten. Es wird nicht riskieren, dass die USA einfach große Teile des Meeresbodens und seine enormen Ressourcen für sich beanspruchen.<h3>\r\nDer nächste Konfliktherd: Die Clarion-Clipperton-Zone<\/h3>Der erste Brennpunkt wird die Clarion-Clipperton-Zone sein, ein sechs Millionen Quadratkilometer großes Gebiet im Pazifik mit Milliarden Tonnen polymetallischer Knollen, die Nickel, Kobalt und andere wertvolle Mineralien in einer Tiefe von bis zu 4.000 Metern enthalten. <BR \/><BR \/>Wenn Trumps Verstoß gegen das Seerechtsübereinkommen nicht rückgängig gemacht wird, wird er dort und anderswo, nicht zuletzt in der (schmelzenden) Arktis, mit ziemlicher Sicherheit einen gesetzlosen Goldrausch entfesseln. Der Spielraum für einen bewaffneten Konflikt ist offensichtlich.<BR \/><BR \/>Trumps Durchführungsverordnung ist in höchstem Maße rücksichtslos. Die internationale Gemeinschaft sollte gemeinsam fordern, dass sie zurückgenommen wird, und die ISA sollte nicht vorschnell ein Bergbaugesetz festlegen, das die Ziele des UNCLOS nicht respektiert.<h3>\r\nEine Mahnung aus der Vergangenheit<\/h3>Leider können wir nicht mehr darauf vertrauen, dass die US-Regierung die Weisheit ihrer Vorgänger beherzigen wird. Im Jahr 1966 erkannte Präsident Lyndon B. Johnson, dass<BR \/><BR \/>„Unter keinen Umständen ... dürfen wir zulassen, dass die Aussicht auf reiche Ernten und Bodenschätze eine neue Form des kolonialen Wettbewerbs zwischen den Seefahrernationen hervorruft. Wir müssen darauf achten, dass es nicht zu einem Wettlauf um das Land unter der hohen See kommt, um es zu halten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Tiefsee und die Meeresböden das Erbe aller Menschen sind und bleiben.“<BR \/><BR \/>Trump ist da anderer Meinung. Um der Menschheit, der Natur und des globalen Friedens willen müssen wir anderen auf den gefährlichen Kreislauf aufmerksam machen, den er ausgelöst hat.<BR \/><BR \/><b>Über den Autor<\/b><BR \/>Guy Standing ist der Autor von The Blue Commons: Die Rettung der Meereswirtschaft (Pelican, 2023).