Trumps Tochter in Verfahren um Amtseinführung 2017 befragt

Demnach fand die Befragung am Dienstag statt, Details dazu wurden zunächst nicht bekannt. Aus dem Gerichtspapier geht auch hervor, dass Donald Trumps Ehefrau Melania Anfang Oktober eine offizielle Anfrage nach Dokumenten erhalten hatte.Das Verfahren geht auf eine Klage des Generalstaatsanwalts des Washingtoner District of Columbia gegen die Veranstalter der Amtseinführungsfeier und das Unternehmen Trump Organisation von Jänner dieses Jahres zurück.Darin wirft er ihnen vor, mehr als eine Million Dollar an ungerechtfertigten Zahlungen an das Trump-Hotel in der US-Hauptstadt geleitet zu haben. Das Geld stammte aus Spenden für die Amtseinführung im Jänner 2017. Die Trump-Seite weist die Vorwürfe zurück.

apa