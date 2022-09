Truss blickt positiv nach vorne und lobt Vorgänger Johnson

Die neue britische Premierministerin Liz Truss hat in ihrer Antrittsrede eine bessere Zukunft für das Vereinigte Königreich angekündigt. „Unser Land wurde von Menschen aufgebaut, die Dinge erledigen. Wir haben gewaltige Reserven an Talent, Energie und Entschlossenheit“, sagte Truss am Dienstag vor ihrem Amtssitz in der Londoner Downing Street.