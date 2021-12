Tschechien verschärft Einreisebestimmungen

In Tschechien ist in der Nacht auf Sonntag ein wegen der Corona-Pandemie verhängter Notstand ausgelaufen. Außerdem treten ab Montag verschärfte Einreisebestimmungen in Kraft, die von der erst seit Freitag vergangener Woche amtierenden Regierungskoalition aus 5 Parteien beschlossen wurden. Erwachsene, die aus Österreich oder anderen EU-Ländern einreisen, brauchen dann bereits vor dem Grenzübertritt einen negativen PCR-Test, außer sie haben eine Booster-Impfung bekommen.