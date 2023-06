Tschenett: „Die Löhne müssen noch vor den Landtagswahlen steigen“

Nach der Kundgebung 2-stündiges Gespräch mit der Politik

„IRAP für jene Unternehmen reduzieren, die höhere Löhne zahlen“

Der Ruf nach höheren Löhnen war am gestrigen Dienstagnachmittag unüberhörbar: 2000 Leute fluteten den Silvius-Magnago-Platz vor dem Landtagsgebäude. „Es kann nicht sein, dass die Preise für Lebensmittel, Miete und Strom dauernd ansteigen, die Löhne aber gleich niedrig bleiben“, sagt Tschenett zu STOL (Mehr zur Großkundgebung lesen Sie hier). Nachdem die Demonstration beendet war, übergaben der ASGB und die konföderierten Gewerkschaften ein Positionspapier an die Fraktionssprecher aller Landtagsparteien. „Das Gespräch dauerte knapp 2 Stunden“, sagt Tschenett.Im Gespräch hätten dann auch alle Parteien der Forderung nach höheren Löhnen beigepflichtet, so der Gewerkschafter. „Aber in wenigen Monaten sind Landtagswahlen, sodass man vorsichtig sein muss mit Versprechungen.“Daher sagt Tschenett, dass die Löhne noch vor den Landtagswahlen im Oktober erhöht werden müssen, denn danach passiert wieder nichts.“Seiner Meinung nach sollte der Landeshauptmann die Sozialpartner an einen Tisch holen, um über ein provinziales Lohnelement zu sprechen. Die Forderung von Tschenett: Die Löhne müssen an den Lebenshaltungskosten der jeweiligen Regionen und Provinzen angepasst werden. „Bei uns in Südtirol ist nun einmal alles teurer als in Sizilien.“ Daher müssten auch die Löhne angepasst werden.Ein weiterer Vorschlag sei: Die regionale Wertschöpfungssteuer IRAP für jene Unternehmen zu reduzieren, die den Mitarbeitern mehr Lohn zahlen. „Etwas muss jedenfalls passieren“, fordert der ASGB-Chef.