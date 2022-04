Tschenett: „Finanzielle Hilfe für Strom und Gas ist ungerecht verteilt“

„ Diese 500 Euro bekommen nur jene Personen, die für die Wohnnebenkosten ansuchen können. ” — Tony Tschenett, ASGB-Vorsitzender

47 Millionen Euro hatte das Land Südtirol im Vorjahr als finanzielle Sozialhilfe zur Verfügung gestellt. Nun, im Mai, soll die Auszahlung der außerordentlichen Zusatzleistung in Höhe von 500 Euro erfolgen. Damit sollen jene Haushalte und Familien unterstützt werden, die besonders hart von den erhöhten Energiepreisen betroffen seien, heißt es vom Land.Das sei gut und recht, sagt Tschenett zu STOL. Bloß: Diese 500 Euro bekommen nur jene Personen, die für die Wohnnebenkosten ansuchen können, sagt er. „Und das sind nur sehr wenige.“Zudem fallen diese Personen sicher in die ISEE-Kriterien und bekämen damit auch einen Beitrag vom Staat, sagt Tschenett. Will heißen: „Sie bekommen die Beiträge also doppelt, während andere Personen und Familien, die diese finanzielle ebenso nötig hätten, gar nichts bekommen“, ärgert sich der Gewerkschafter.„Ich habe der Landesregierung bereits am 24. März geschrieben, dass sie die Kriterien für diese Beihilfe diesbezüglich abändern sollten.“ Doch leider sei nichts geschehen, sagt Tschenett. Daher komme der Beitrag nun leider nur wenige zugute und sei ungerecht verteilt.