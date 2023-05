Tsepkalo: „Lukaschenko in kritischem Zustand“

Zweifel an seinem Gesundheitszustand schürt nun sein Kontrahent Valery Tsepkalo, ehemaliger Präsidentschaftskandidat von Belarus, ehemaliger Botschafter in den Vereinigten Staaten und Ehemann von Veronika Tsepkalo, ebenfalls Kandidatin gegen Lukaschenko im Jahr 2020.Auf Twitter schriebTsepkalo : „Nach vorläufigen Informationen, vorbehaltlich weiterer Bestätigung, wurde Lukaschenko nach seinem Treffen mit Putin hinter verschlossenen Türen in das Zentrale Klinikkrankenhaus Moskaus eingeliefert. Derzeit befindet er sich noch in ärztlicher Behandlung. Führende Spezialisten wurden mobilisiert, um seinen kritischen Zustand zu behandeln“.