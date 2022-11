Türkei macht Kurden für Istanbul-Anschlag verantwortlich

Täterin offenbar festgenommen

Die Person, die mutmaßlich die Bombe in der Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal gelegt haben soll, sei zudem durch die nordsyrische Region Afrin gereist, sagte Soylu. Diese Person sei festgenommen worden. Daneben seien etwa 21 weitere Verdächtige festgenommen worden. Im Fernsehen wurden Bilder gezeigt, wie offenbar eine Frau ein Paket am Tatort ablegte.Medien veröffentlichten Videos von der Festnahme einer Verdächtigen. Der Staatssender TRT veröffentlichte etwa am Montagmorgen ein Einsatzvideo von Sicherheitskräften, das eine auf dem Boden liegende mit Handschellen fixierte Frau zeigt. Dem Bericht zufolge soll sie die am Sonntag detonierte Bombe auf der belebten Einkaufsstraße Istiklal deponiert haben. Bei dem Anschlag in der belebten Einkaufsstraße in der Bosporus-Metropole sind am Sonntag 6 Menschen getötet und mehr als 80 Menschen verletzt worden. 31 Verletzte wurden den Behörden zufolge am Montag noch im Krankenhaus behandelt, 2 von ihnen befanden sich demnach in kritischem Zustand. Soylu zufolge waren die Opfer etwa im Alter zwischen 9 Jahren und Anfang 40.Istanbul und andere türkische Städte waren in der Vergangenheit wiederholt von politisch motivierten Anschlägen militanter kurdischer und auch islamistischer Gruppen erschüttert worden. Die PKK gilt in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation.