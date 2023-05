Türkischer Geheimdienst tötet IS-Anführer in Syrien

Der IS hatte Ende November des vergangenen Jahres den gewaltsamen Tod seines damaligen Anführers bekannt gegeben und Abu al-Husayn al-Husayni al-Qurashi zu dessen Nachfolger erklärt. Der IS rief ihn zum neuen „Emir“ der Terrormiliz aus. Experten gingen davon aus, dass es sich bei dem Namen um einen Kampfnamen handelte.Die Razzia habe in der nordsyrischen Stadt Jandaris stattgefunden, hieß es aus syrischen Sicherheitskreisen. Nach Angaben eines Anwohners kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Rande der Stadt zu Zusammenstößen, die etwa eine Stunde lang andauerten, gefolgt von einer Explosion. Das Gebiet wurde von Sicherheitskräften abgeriegelt. Die Stadt wird von den von der Türkei unterstützten Rebellengruppen kontrolliert.Der IS kontrollierte über Jahre große Gebiete im Irak und im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien. Mittlerweile haben die Extremisten ihr Herrschaftsgebiet wieder verloren. IS-Zellen sind aber in beiden Ländern weiter aktiv.Die Türkei hält Gebiete im Norden Syriens besetzt und geht mit Militäraktionen dort hauptsächlich gegen die syrische Kurdenmiliz YPG vor. Im Inland werden regelmäßig mutmaßliche Anhänger des IS festgenommen. Die türkische Regierung macht die Miliz zudem für einen Anschlag auf der Einkaufsstraße Istiklal 2016 mitverantwortlich, bei dem vier Menschen getötet und 39 Menschen verletzt wurden.