Tunesiens Präsident will scharf gegen Korruption vorgehen

Bei einem Treffen mit der Gewerkschaft UTICA am Mittwoch deutete Saied an, dass ein hartes Durchgreifen gegen Korruptionsfälle bevorstehe, sagte aber, es sei „keine Absicht, Geschäftsleute zu schädigen oder zu missbrauchen“. 460 Personen hätten 13,5 Milliarden Dinar (rund 4,1 Milliarden Euro) aus Tunesien gestohlen, beklagte der Präsident.Er biete eine „strafrechtliche Einigung“ an, wenn sie das Geld zurückgeben würden „anstatt strafrechtlich verfolgt und inhaftiert zu werden“, sagte Saied, ein ehemaliger Rechtsprofessor, der 2019 mit einer Kampagne gegen die Korruption ins Amt kam. Am Mittwoch setzte er den Leiter des staatlichen Fernsehens, Mohammed al-Dahach, ab und ernannte einen Interims-Direktor, wie das Büro des Präsidenten mitteilte. Saied hatte am Sonntag überraschend Ministerpräsident Hichem Mechichi entmachtet und eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die wichtigsten Parteien des Landes, darunter die islamisch-konservative Partei Ennahda, sprachen von einem Putsch. Der Präsident will nach eigenen Worten die politische Blockade im Land auflösen und binnen 30 Tagen einen neuen Regierungschef bestellen.

apa